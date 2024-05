Frosinone batte Monza 1-0 | Cheddira decide il match - Monza delude con un 4-3-2-1

Il Circus deve restare. Il vicepremier Salvini: "Imola e Monza al top. L’Italia merita due Gp" - Il Circus deve restare. Il vicepremier Salvini: "Imola e monza al top. L’Italia merita due Gp" - Il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini: "C’è voglia di ripartenza". Sfilata di vip in autodromo. E Vettel guida la McLaren di Senna.

Monza-Frosinone - 0-1, la sintesi della partita - monza-Frosinone - 0-1, la sintesi della partita - Vittoria pesantissima del Frosinone nella corsa salvezza. I ciociari ottengono il primo successo in trasferta in campionato battendo 1-0 il monza all'U-Power Stadium nel match valido per la 37/a giorn ...

Monza-Frosinone, moviola: disastro Var all’UPower Stadium, stesso guaio come all’andata - monza-Frosinone, moviola: disastro Var all’UPower Stadium, stesso guaio come all’andata - Riabilitato dopo Inter-Verona e la gomitata non vista di Bastoni l’arbitro Fabbri – la scelta di Rocchi per monza-Frosinone, era tornato in A per Salernitana-monza un mese dopo i pasticci di San Siro, ...