Bologna-Juventus | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentasettesima giornata di. Al Dall’Ara si chiude questo penultimo turno di campionato: rossoblù reduci dalla festa per la qualificazione in Champions contro i bianconeri che hanno vinto la Coppa Italia pochi giorni fa ma con il caos generato dall’esonero di Allegri. E Thiago Motta è pronto a subentrare in bianconero dalla prossima annata. Chi la spunterà nel monday night? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 20 maggio. IDISUsarà visibile sucon la telecronaca di ...

Sky - Juventus, le scelte di Montero per il Bologna - Sky - Juventus, le scelte di Montero per il Bologna - La Juventus si prepara per la partita contro il Bologna in programma domani. E' la penultima gara della stagione ma soprattutto la prima delle due che Paolo Montero affronterà da allenatore della ...

Basket, quarti di finale play off: anche Milano in semifinale, Bologna e Venezia a gara 5. Dove vederle in tv - Basket, quarti di finale play off: anche Milano in semifinale, Bologna e Venezia a gara 5. Dove vederle in tv - Per Tortona, Candi 15 punti, Baldasso 12, Weems 10. La gara 5 della serie si giocherà martedì 21 maggio per evitare la concomitanza con la partita di calcio tra Bologna Juventus in programma lunedì ...

Domani ufficiale il programma dell'ultimo turno di A: Cagliari-Fiorentina giovedì o venerdì - Domani ufficiale il programma dell'ultimo turno di A: Cagliari-Fiorentina giovedì o venerdì - I risultati di oggi influenzeranno la programmazione del prossimo turno. La certezza è l'anticipo della Fiorentina (venerdì o addirittura giovedì) perché i viola mercoledì 29 disputeranno la finale di ...