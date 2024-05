Milanmania | Pioli - il migliore tra i normali è il primo tra i perdenti Thiaw e Tomori imbarazzanti|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-19 12:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il Milan si avvicina male a questo finale di stagione, perché la sconfitta per 3-1 col Torino è pesante e sa tanto di figuraccia. Prima della gara coi rossoneri i granata avevano il secondo peggior attacco in Serie A tra 20 squadre: in 90 minuti ecco 3 reti, quasi una costante quest’anno per i club che affrontano gli uomini di. Soltanto recentemente, lo stesso bottino di gol sono stati subiti anche nelle partite contro Genoa e Sassuolo. I NUMERI – Il bilancio generale è imbarazzante se ti chiami Milan, perché in campionato sono state incassate 46 rete in 37 partite. Di media, quindi, la squadra è partita sotto di un gol ogni volta, in alcuni casi anche di due. Fase difensiva imbarazzante.ha definito la sua squadra ‘tra i ...