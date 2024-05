Parlare di scenario coreano per l’Ucraina - significa accettare la versione della Russia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quando si parlaguerra russo-ucraina la domanda che si sente spesso è: come andrà a finire? La situazione è critica nella regione di Kharkiv con la lenta avanzata russa, determinata essenzialmente dalle difficoltà causate al sistema di difesa ucraino dalla prolungata interruzione delle forniture militari da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi alleati. Mosca e Pechino per l’ennesima volta rilanciano false proposte di trattativa. In questo quadro riemerge l’opzione di una tregua negoziata, simile a quella che pose fine alle ostilità in Corea nel 1953. È molto arduo immaginare che quel modello di pace possa funzionare in unodi guerra, quello del, che non somiglia per nulla a quelloCorea degli anni Quaranta e Cinquanta. La Corea uscì dalla Seconda guerra mondiale passando dall’essere ...