«Nasco cameriere e così amo essere chiamato»

(Di sabato 18 maggio 2024) A sentire il suo entusiasmo, sembra che abbia iniziato a lavorare da meno di una settimana. È con il sorriso stampato sulle labbra e una serenità contagiosa, che il maître Marco Amato, quarantasette anni di cui venti dedicati all’Imago all’Hassler di Roma, ci saluta in un pomeriggio caldo di maggio, prima dell’apertura. Entrato qui come semplice commis di sala, Amato ha costruito la sua carriera nel tempo, facendosi strada tra i colleghi e scalando progressivamente incarichi e responsabilità sino ad arrivare aduno dei volti imprescindibili di Imago. «Mi piace presentarmi come, perché di fatto, questo è quello che faccio e che amo fare da sempre. Chiaramente ci sono state delle evoluzioni nel mio ruolo e se guardiamo da vicino, nelle mie mansioni. L’entusiasmo però non è mai mancatocome la voglia di “fare bene”, ...

