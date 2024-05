Il presidente iraniano è stato coinvolto in un incidente in elicottero

Raisi, il politologo iraniano: "Scossone per il regime teocratico. Ora si potrebbero scatenare rivolte" - Raisi, il politologo iraniano: "Scossone per il regime teocratico. Ora si potrebbero scatenare rivolte" - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è rimasto coinvolto in un incidente in elicottero nel nord-ovest del paese, quando il mezzo a bordo del quale viaggiava è stato costretto ad un “brusco atterraggio ...

Localizzato l'elicottero del presidente iraniano Raisi, i soccorritori: la situazione non è buona - Localizzato l'elicottero del presidente iraniano Raisi, i soccorritori: la situazione non è buona - La Mezzaluna rossa iraniana afferma che è stato ritrovato l'elicottero del presidente Ebrahim Raisi e che "la situazione non è buona". L'agenzia di stampa statale turca Anadolu e quella iraniana Fars ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - Iran: media, il presidente Raisi non è ferito e continua viaggio via terra 15:23: Iran: atterraggio d’emergenza per elicottero col presidente Raisi 14:04: Europee: Meloni, elezioni decisive, si può ...