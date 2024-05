’Marmo Bianco’ - la lirica conquista Successo al teatro Animosi per l’opera dedicata alle cave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) La storia del lavoro in cava raccontato nel bene e nel male. Uno spaccato della dura vita del cavatore, tra amori e morte, tra momenti di gioia alternati ad altri di sconforto, da tramandaregenerazioni future senza dimenticarsi del passato e di quel mondo che da secoli è l’anima stessa della città di Carrara. Sono stati tanti e continuativi gli applausi che il pubblico presente sabato sera alha voluto regalare agli artisti in scena sul palco, in occasione del 60esimo anniversario della fondazione del Coro Monte Sagro. L’anteprima delportata in scena in forma ridotta, intitolata ‘Marmoe svolta con il sostegno della Regione, del Comune, di Fondazione Crc e Fondazione Marmo, era una prima assoluta e andava a raccontare una delle tante storie tra i cavatori e le ...