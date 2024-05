E-commerce - se la banca si converte alle mini rate

(Di lunedì 20 maggio 2024) "BUY NOW, PAY LATER"; compra adesso e paga più avanti. È la formula che oggi spopola tra chi è abituato a fare acquisti sulla rete di internet, dove i grandi rivenditori permettono sempre più spesso di saldare la somma spesa in forma dilazionata, suddividendola in tre o quattroanche quando si tratta di piccoli importi. La formula del buy now, pay later (Bnpl) è qualcosa di un po’ diverso rispetto ai classici prestiti al consumo, disponibili di solito per acquistare beni durevoli come l’auto o gli elettrodomestici. I finanziamenti di questo tipo hanno infatti dei piani di rimborso più lunghi e prevedono il pagamento di interessi sul debito. Con il Bnpl, invece, non ci sono interessi e l’importo viene saldato nell’arco di soli 4 mesi, quasi sempre con un addebito sulla carta di credito. A lanciare questa formula sono state aziende emergenti come Scalapay, che ora ...

