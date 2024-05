La lite finisce a coltellate Arrestato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) INVERIGO (Como) È andato dal venditore per ottenere il risarcimento del suo acquisto, convinto di essere stato truffato. Ma da quell’abitazione di Inverigo, sabato sera, la vittima è stata portata via in ambulanza, con una coltellata al collo., Enzo Lettieri, 73 anni, residente a Briosco ma domiciliato a Inverigo in via Garzonio, dove sono avvenuti i fatti, è statodai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito, un milanese di 59 anni, qualche giorno fa aveva acquistato da Lettieri un telefono cellulare Samsung S24, messo in vendita sulla piattaforma Marketplace di Facebook a 400 euro. Ma quell’apparecchio, a dire dell’acquirente, non funzionava come avrebbe dovuto: lo aveva così portato in un centro di assistenza, scoprendo che non risultava censito e quindi presumibilmente clonato. Sabato verso le 18 ...