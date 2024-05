E-mobility - la rivoluzione è iniziata Già superato il diesel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) SE TRE ANNI FA qualcuno avesse previsto che colossi automobilistici come Toyota, Ford, Mercedes, Stellantis avrebbero potuto superare Tesla nei successivi tre anni, sarebbe stata una prospettiva difficile da accettare per molti. Oggi, il settore automobilistico sta vivendo un periodo di significativa trasformazione, influenzato da una serie di dinamiche complesse. La competizione sul prezzo, i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e l’ingresso di nuovi attori stanno ridefinendo l’industria. In aggiunta, la transizione dall’uso di combustibili fossili verso i veicoli elettrici è accelerata, spinta non solo dalla crescente consapevolezza ambientale, ma anche da sostanziosi incentivi statali. Proprio i cospicui sussidi cinesi, come i circa 2,8 miliardi ricevuti da BYD (dati Kiel) dal 2020 al 2023, hanno spinto l’Ue ad avviare un’indagine anti-dumping che potrebbe portare a dazi ...