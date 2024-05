Il posticipo De Rossi ritrova Lukaku Il Genoa si inchina

(Di lunedì 20 maggio 2024) ROMA 10 ROMA (4-3-2-1): Svilar 6.5; Celik 6, Llorente 6, Ndicka 6.5, Angelino 5.5 (36’ st Mancini sv); Cristante 6, Paredes 4.5, Bove 6; Baldanzi 5.5 (18’ st El Shaarawy 6.5), Pellegrini 5 (17’ st Dybala sv, 46’ Kristensen sv),7 (46’ st Abraham sv). Allenatore: De6.5.(3-5-2): Martinez 6.5; Vogliacco 6 (36’ st Vitinha sv), De Winter 5.5, Vasquez 6.5; Spence 6, Frendrup 6.5 (46’ st Ankeye sv), Badelj 6.5 (36’ st Malinovskyi sv), Strootman 6 (22’ st Thorsby 6), Martin 6; Ekuban 5 (22’ st Gudmundsson 5.5), Retegui 5.5. Allenatore: Gilardino 6. Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6. Rete: 34’ st. Note: espulso Paredes al 27’ st, per doppia ammonizione. Ammonito

Roma -Genoa- 1-0, la sintesi della partita - roma -Genoa- 1-0, la sintesi della partita - il Genoa resta a 46 La roma ha battuto il Genoa 1-0 allo stadio 'Olimpico'. A decidere il match un colpo di testa di lukaku al 79'. Primo tempo bloccato, con poche occasioni. Nella ripresa roma in 10 ...

Roma-Genoa, moviola: il rigore negato e il rosso a Paredes, pasticcio di Lukaku - roma-Genoa, moviola: il rigore negato e il rosso a Paredes, pasticcio di lukaku - La prova dell’arbitro Manganiello all’Olimpico nel posticipo serale analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha espulso un giocatore e ne ha ammonito un altro ...

Lukaku diffidato e ammonito, con il Genoa l'addio alla Roma - lukaku diffidato e ammonito, con il Genoa l'addio alla roma - Con il gol di stasera al Genoa Romelu lukaku chiude la sua avventura nella roma con 13 reti in campionato, 21 complessive: ammonito, era diffidato per cui non giocherà a Empoli. Salvo sorprese, la sua ...