Sommer e Acerbi - serata negativa Barella c’è sempre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024)5,5. Sia su Castellanos (gol in fuorigioco) che su Kamada sembra leggermente in ritardo. PAVARD 7. Evita il 2-0 di Castellanos con un grande recupero, poco prima del gol di Dumfries.5,5. Di rientro da un infortunio e si vede: qualche passaggio a vuoto. BASTONI 6. Non soffre particolarmente in difesa, si vede meno del solito in costruzione. DARMIAN 6. Poca spinta offensiva. Dietro non stecca mai.6,5.e comunque nel vivo del gioco, va vicino al gol di testa. CALHANOGLU 5,5. Sbaglia l’uscita in occasione del vantaggio biancoceleste. MKHITARYAN 6. Trova spesso la soluzione più interessante in verticale nel primo tempo, poi cala. DIMARCO 6,5. Provedel gli nega due gol nello spazio di un amen. Nella ripresa finisce la benzina. MARTINEZ 6. Sfortunato in occasione del palo ad inizio ...