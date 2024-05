Giuffrida nella storia Ha vinto il primo titolo mondiale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Odetteè la campionessa del mondo di judo (cat. fino 52 kg). Ad Abu Dhabi l’azzurra ha sconfitto in finale per waza-ari l’uzbeka Diyora Keldiyorova conquistando iliridato della carriera, 33 anni dopo la vittoria di Emanuela Pierantozzi a Barcellona ‘91. La 29enne romana è salita sul podio anche in due edizioni delle Olimpiadi, avendo conquistato l‘argento a Rio 2016 e il bronzo a Tokyo 2020. Ma quello conquistato ieri è il

