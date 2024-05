Nuovo accordo con ’Spichisi’ per curare il ’Giardino di Cino’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si torna a parlare in città del "Giardino di Cino", uno degli scrigni segreti del nostro centro storico che ha visto la sua nascita in piazzetta Sant’Atto e dopo una fase di grande riqualificazione, in concomitanza soprattutto dello scoppio della pandemia, è tornato in un angolo di oblio. Un vero peccato visto l’impegno del mondo del volontariato, a suo tempo in special misura l’associazione culturale Spichisi, e gli artisti che si sono adoperati per la sua riqualificazione. Adesso, però, siamo ad unpunto di svolta seppur temporaneo. Ripercorrendo la parte storica, infatti, si può vedere come l’ultimo patto di collaborazione siglato dal Comune con la stessa Spichisi porta la scadenza del 31 dicembre 2022 e, da lì, niente più si è mosso. Poi, però, è arrivato un tassello da dover mettere al proprio posto: proprio nel 2022 il Comune aveva presentato un progetto ...