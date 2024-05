Si sente male al volante Auto nel fosso | è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un malore mentre era alma per fortuna chi era in quella strada non ha tirato dritto e si è fermato a soccorrerlo, chiamando il 118. Stando agli ultimi aggiornamenti sarebbero in miglioramento le condizioni del sessantenne che ieri mattina è andato finito strada mentre era a bordo della suaanche se per lui è stato necessario il trasferimento con il Pegaso alle Scotte di Siena dove è arrivato in codice rosso. Con la massima urgenza. Ma andiamo per ordine. Erano le 11.15 di domenica quando la sua ‘ha arrestato la sua corsa in unin località Molin Nuovo, nel comune di Foiano. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti ma chi era alla guida in quell’arteria ha visto la macchina tagliargli la strada e poi decelerare lentamente fino a quando è finita fuori strada. La velocità era minima e non ...