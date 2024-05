Sardegna - lusso e pizza

(Di sabato 18 maggio 2024) Inè tempo di riaperture. Sopratutto al nord dell’isola, dove resort, hotel e dimore delsono pronte a rimettersi in moto per la nuova stagione in arrivo. Quest’anno forse anche con un leggero anticipo rispetto ai tempi canonici. Il 2023 si è infatti chiuso con un bel segno positivo rispetto all’anno precedente, nonostante siano tanti ancora le difficoltà legate ai trasporti, che rendono non sempre agevole raggiungere la. La nuova stagione però è lì alle porte e sono molte le strutture che hanno già cominciato ad accogliere i turisti, soprattutto quelli dell’Europa Centrale e del Nord. Del 7 Pines di Baja Sardinia ne avevamo già parlato a pochi giorni dalla sua apertura, due anni fa. Un promontorio di quindici ettari che si tuffa nel mare, palme altissime, banani che ondeggiano al vento, fiori colorati ...

