La Jihad del risveglio

(Di lunedì 20 maggio 2024) "Ad aprile, un figlio dei fiori dai capelli lunghi nel campus dell'Università di Princeton è stato catturato dalla telecamera” scrive Abe Greenwald su Commentary. “La foto, pubblicata sui social, lo mostra seduto sulla custodia della chitarra, con la chitarra in mano, pronto a suonare. Sull'erba davanti a lui, a completare questo ritratto altrimenti fedele dell'hippie, non c'è un segno di pace, ma la bandiera dell'organizzazione terroristica Hezbollah. Guardate più da vicino e vedrete la kefiah attorno al collo. Questo sostenitore del terrorismo che abbraccia gli alberi è il volto idiota di un matrimonio armonioso. Nel primo decennio del XXI secolo, gli Stati Uniti furono attaccati daiisti che trascinarono il paese in una guerra su più fronti durata anni. All’inizio del terzo decennio siamo stati attaccati in modo molto diverso, dall’interno. I radicali di ...