LIVE Musetti-Shevchenko 6-1 | 2-1 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | palle break annullate dall’azzurro nel terzo game!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Largo il dritto risolutivo di. Scelta giusta. 40-A Che errore su uno smash comodissimo del russo. Seconda palla. 40-40 Largo di pochissimo il rovescio in recupero di, si prosegue. 40-A Largo il rovescio in approccio del russo. 40-40 Dritto sulla riga che manda in tribuna. Che punto! Russo che si arrabbia per il colpo sulla riga dell’azzurro. 40-30 Risposta lunga di dritto di. 30-30 Bel rovescio lungolinea diche si era aperto bene il campo col servizio. 15-30 Errore di dritto in lunghezza di. Chence!! 15-15 Spinge bene il russo col dritto. 0-15 Rasoiata di rovescio in back,manda a rete il dritto organizzato in qualche ...