Serie A | il calcio italiano prova a recuperare posizioni E a ritoccare i diritti tv

(Di martedì 30 maggio 2023) Sette giorni, un paio di settimane contando le finali europee, prima della rivoluzione. LaA che si va a chiudere ha dato quasi tutti i suoi verdetti. Il Napoli first appeared on il manifesto.

... segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Inter: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie ...Budapest " Mancavano due giorni alla finale di Tirana , a maggio di un anno fa. Erano mesi che Nicolò Zaniolo e Mourinho si parlavano a stento, che l'attaccante potesse partire titolare non lo ...A, gli orari dell'ultimo turno Ecco tutti gli orari della prossima giornata di . Venerdì 2 giugno: Sassuolo - Fiorentina ore 20.30. Sabato 3 giugno: Torino - Inter ore 18.30, Cremonese - ...

La Serie A che si va a chiudere ha dato quasi tutti i suoi verdetti ... si andrebbe a delineare uno scenario lusinghiero. IL CALCIO ITALIANO che recupera posizioni, che dovrà assegnare (bando ...Nell'intervista rilasciata a Gr Parlamento, Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, torna sul j'accuse del patron del Napoli.