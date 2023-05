La Promessa | quante puntate ha su Canale 5?

Sul rapporto con il neo tecnico: "battaglie contro. Chi avrebbe detto che le nostre strade ... La delusione è legata ad una. Posso promettere l'impegno ma non di vincere. I suoi numeri ...Com'è nata la collaborazione con la giovanelatina Teo Bok "Ci ha uniti Julio Reyes ... Quindi non le posso chiederestorie importanti ha avuto "Ne ho avute due. La prima è durata 18 ...Manca ancora qualche partita (si sperapiù possibili) per provare ad agguantare il sogno ... Stempera un po' la tristezza unadi rimarenere nel mondo della pallanuto, si vedrà dove e in ...

La promessa serie tv quante puntate sono Contra-Ataque

Chi troviamo nel cast de La Promessa, la soap su Canale 5 Scopri gli attori e i personaggi della telenovela in costume in onda dal 29 maggio ...Gia dalle immagini di scena circolate nei giorni prima del suo debutto italiano, si intuisce che La Promessa, la nuova soap opera in onda su Canale 5 a partire da lunedì 29 maggio 2023, avrà numerose ...