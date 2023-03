LIVE Berrettini-McDonald 6-7 6-7, ATP Miami 2023 in DIRETTA: continua la crisi dell’azzurro, passa il californiano (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 McDonald affronterà ora il vincente di De Minaur-Halys: l’australiano è avanti di un set. 20.32 Berrettini ha commesso quasi il triplo dei gratuiti del suo avversario: 38 contro 13. Altri due tiebreak persi: dalla finale di Gstaad dello scorso anno ne ha persi 13 e vinti solo 6, a fronte dei 10 vinti e due persi nella prima parte del 2022. 20.30 Matteo Berrettini ha avuto un set point nel primo set ed è stato avanti 4-2 nel tiebreak, nel secondo set due set point sul 5-6 15-40. FINISCE QUI! 7-6 7-6, VINCE MACKENZIE McDonald. Prosegue la crisi per Matteo Berrettini: un’altra sconfitta al primo turno dopo quella in Australia e quella di Indian Wells. 6-5 McDonald. Piazza bene il dritto in ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33affronterà ora il vincente di De Minaur-Halys: l’australiano è avanti di un set. 20.32ha commesso quasi il triplo dei gratuiti del suo avversario: 38 contro 13. Altri due tiebreak persi: dalla finale di Gstaad dello scorso anno ne ha persi 13 e vinti solo 6, a fronte dei 10 vinti e due persi nella prima parte del 2022. 20.30 Matteoha avuto un set point nel primo set ed è stato avanti 4-2 nel tiebreak, nel secondo set due set point sul 5-6 15-40. FINISCE QUI! 7-6 7-6, VINCE MACKENZIE. Prosegue laper Matteo: un’altra sconfitta al primo turno dopo quella in Australia e quella di Indian Wells. 6-5. Piazza bene il dritto in ...

