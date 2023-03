Basket, Serie A 2022/2023: Scafati torna a vincere, battuta Trieste 93-85 (Di sabato 25 marzo 2023) Scafati batte Trieste 93-85 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A di Basket 2022/2023. I padroni di casa conducono il match per larghi tratti ma si fanno rimontare nel terzo quarto andando sotto di quasi 10 punti. Nel quarto quarto i ragazzi di coach Sacripanti trovano le forze per ribaltare il punteggio e vincere l’incontro. torna al successo Scafati dopo cinque sconfitte in fila grazie ai 20 punti di Okoye e i 18 di Logan. Non bastano a Trieste i 26 punti di Bartley per evitare il terzo ko in fila, quinto nelle ultime sei. Scafati sale a 8 vittorie e 15 sconfitte allungando su Verona, Reggiana e Napoli che sono appaiate all’ultimo posto con 7 vittorie e 15 sconfitte. ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023)batte93-85 nel match valido per la 23ª giornata diA di. I padroni di casa conducono il match per larghi tratti ma si fanno rimontare nel terzo quarto andando sotto di quasi 10 punti. Nel quarto quarto i ragazzi di coach Sacripanti trovano le forze per ribaltare il punteggio el’incontro.al successodopo cinque sconfitte in fila grazie ai 20 punti di Okoye e i 18 di Logan. Non bastano ai 26 punti di Bartley per evitare il terzo ko in fila, quinto nelle ultime sei.sale a 8 vittorie e 15 sconfitte allungando su Verona, Reggiana e Napoli che sono appaiate all’ultimo posto con 7 vittorie e 15 sconfitte. ...

