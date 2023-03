Una serie su TikTok: la Juve è Next Gen anche nel racconto degli Under 23 (Di giovedì 23 marzo 2023) Spoiler: 'C'è rammarico per la partita persa al novantesimo, ma abbiamo tutte le carte in regola per ribaltarla al ritorno. Vi ricordate com'è andata col Foggia?'. Termina così il primo dei cinque ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) Spoiler: 'C'è rammarico per la partita persa al novantesimo, ma abbiamo tutte le carte in regola per ribaltarla al ritorno. Vi ricordate com'è andata col Foggia?'. Termina così il primo dei cinque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ogni giorno una crocerossina al capezzale di Madama. Dopo lo 'Juventus Club Parlamento' che invoca rispetto per la… - fanpage : Marco Mengoni ha annunciato una serie di show in Europa, quattro date in attesa della finale di Eurovision a Liverp… - redazioneiene : Il rapper @THEREALSCANDAL ci ha chiesto aiuto per trovare mamma e papà biologici. Con @RugVero ci mettiamo in viagg… - BluKalpIstanbul : @AdimFiorella Lo so...lo so..quello sarebbe il giusto rating,ma Fox è limitante e per questo mi chiedo come si poss… - gaabislost : voglio iniziare una serie assieme a qualcuno per poi commentarla!! -