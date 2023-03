Folla, cultura e prodotti tipici: a Gandino la Fiera fa il pieno (Di martedì 21 marzo 2023) Giornata da tutto esaurito a Gandino, dove domenica 19 marzo si è svolta la Fiera di San Giuseppe, coordinata da Pro Loco e Amministrazione Comunale. Sin dal mattino migliaia di visitatori hanno afFollato le vaste aree espositive, sviluppate non soltanto lungo le vie centrali più tradizionali, ma anche e soprattutto nella zona di via Pascoli verso Cirano, divenuta nevralgica. Un “baricentro” spostato che ha creato qualche area di disimpegno più evidente in via Mirandola, ma ha nel contempo consentito a tutti di apprezzare al meglio le aree espositive, complice una logistica puntuale e ben gestita. Fra i punti di maggior richiamo sicuramente la Cittadella del Gusto nel Parco Verdi, con prodotti a chilometri zero, la polenta e strinù dell’Associazione Fanti e la distribuzione dei nuovi semi da parte della Comunità del ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Giornata da tutto esaurito a, dove domenica 19 marzo si è svolta ladi San Giuseppe, coordinata da Pro Loco e Amministrazione Comunale. Sin dal mattino migliaia di visitatori hanno afto le vaste aree espositive, sviluppate non soltanto lungo le vie centrali più tradizionali, ma anche e soprattutto nella zona di via Pascoli verso Cirano, divenuta nevralgica. Un “baricentro” spostato che ha creato qualche area di disimpegno più evidente in via Mirandola, ma ha nel contempo consentito a tutti di apprezzare al meglio le aree espositive, complice una logistica puntuale e ben gestita. Fra i punti di maggior richiamo sicuramente la Cittadella del Gusto nel Parco Verdi, cona chilometri zero, la polenta e strinù dell’Associazione Fanti e la distribuzione dei nuovi semi da parte della Comunità del ...

