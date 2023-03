Accadde oggi | 4 marzo 1973

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 4 marzo 2023) Un napoletano nel 'Ciuccio' tra gli anni Sessanta e Settanta: i primi pensieri vanno a 'Totonno', a Improta, a Montefusco. Fatevi raccontare da chiha una certa età di Alessandro Abbondanza, 46 presenze con la casacca partenopea (35 in campionato, una in Coppa Uefa, le restanti in Coppa Italia) e tre reti. Esordì nel massimo campionato in Napoli-Bologna. del 91969. Nel torneo cadetto ha giocato con Monza, Lazio e Brindisi. Esattamente mezzo secolo fa disputava l'ultima partita in Serie A e con la maglia del Napoli.