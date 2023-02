Sostenibilità e riciclo: Diotti Spa contribuisce a rendere green l’impatto ambientale derivante dalle biciclette dismesse (Di martedì 21 febbraio 2023) In un periodo storico così doverosamente attento alle politiche di Sostenibilità, green economy ed economia circolare si afferma in maniera sempre più strutturata la collaborazione tra tre grandi aziende che hanno saputo essere intelligentemente lungimiranti scommettendo, già da una decina d’anni, sulle proprie intuizioni e sulle proprie sinergie. Ridemovi è una società di bike sharing che ha fatto del proprio core business la mobilità green, mettendo in condivisione, a fronte dell’iscrizione al servizio e del pagamento della tariffa prevista, una flotta di biciclette in 24 città europee. L’equipe ambientale di Mariani Alberto si occupa da oltre 30 anni della gestione dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente ed ha saputo valutare con occhio attento il grosso impatto che le biciclette ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) In un periodo storico così doverosamente attento alle politiche dieconomy ed economia circolare si afferma in maniera sempre più strutturata la collaborazione tra tre grandi aziende che hanno saputo essere intelligentemente lungimiranti scommettendo, già da una decina d’anni, sulle proprie intuizioni e sulle proprie sinergie. Ridemovi è una società di bike sharing che ha fatto del proprio core business la mobilità, mettendo in condivisione, a fronte dell’iscrizione al servizio e del pagamento della tariffa prevista, una flotta diin 24 città europee. L’equipedi Mariani Alberto si occupa da oltre 30 anni della gestione dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente ed ha saputo valutare con occhio attento il grosso impatto che le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ConsorzioCoReVe : A #Carnevale… con il #riciclo del #vetro niente scherzi, niente tappi né sacchetti. Senza dimenticare i falsi amic… - rep_firenze : Il 'cuore verde' di Gucci, nascerà in Toscana il primo Circular Hub un nuovo modello per recupero, riciclo, riutili… - buonenotizie_it : Il riciclo dei rifiuti tessili, ovvero abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa sarà… - tom_strano : @Captivus_acm @Spina14_acm @FedericoSaltato Penso alla sostenibilità, riciclo - elettronica_in : Questo progetto è il frutto dell'esperienza #PCTO di alcuni studenti per acquisire competenze in ambito tecnologico… -