Dl Rave | ghigliottina e poi il voto | alla Camera l' ok definitivo

Il Manifesto

15.16 Dl,ok Camera con 183 voti a favore Sì definitivo dell'aula della Camera al decreto. I voti a favore sono stati 183, i contrari 116 e un astenuto. Il provvedimento, che sarebbe ...... Lorenzo Fontana , ha sospeso la seduta fiume sulle dichiarazioni di voto sul decretoe ha ... La presidenza della Camera non esclude dunque il ricorso alla '', la procedura parlamentare ... Serve la ghigliottina per punire i rave party Via libera della Camera al dl Rave: il testo è stato approvato in via definitiva con 183 sì, 116 contrari e un astenuto. Ora è legge. All'accelerazione si è arrivati in seguito alla decisione di ...Una ghigliottina che qui impedisce alla minoranza parlamentare di opporsi a un provvedimento inutile e ingiusto, ma che oggi assume un significato diverso e molto più grave: il congelamento della ...