Calciomercato Napoli | colpo Ounahi | “Prenderà il posto di un titolare”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Iltorna in campo, ma programma il futuro. Perché mentre c’è un sogno da continuare a vivere per Luciano Spalletti e i suoi, c’è la programmazione di Cristiano Giuntoli, che si proietta a quello che sarà ildel futuro. Lo farà attraverso ilil ds delche, molto attento ai talenti – soprattutto giovani – sarà pronto all’assalto per. La rivelazione arriva dai colleghi di SportItalia che hanno annunciato la possibile partenza di Piotr Zielinski, che verrebbe sostituito proprio dal talento marocchino. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)aldi Zielinski? Le ultime sul rinnovo Secondo la stessa fonte, infatti, Piotr Zielinski potrebbe non accordarsi per un prolungamento di contratto, obbligando gli ...