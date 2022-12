La Svolta

Danilo Loria - - > La FIDAL - Federazione Italiana dileggera - ha scelto la città di Milazzo come sede per ospitare la prima prova del ...Midili sono stati definiti i dettagli della...Il programma diprevede tre tipologie di gara: 10 km competitiva, 10 km non competitiva (... Nato a Reggio Emilia da genitori marocchini, è stato introdotto all'leggera da Paolo ... Ultimo'ora: Atletica: giornata di testa per gli azzurri Aceti, Scotti e Bellò Bergamo, 30 dic. - (Adnkronos) - Giornata di test per Vladimir Aceti ed Edoardo Scotti, quattrocentisti della staffetta azzurra. I due atleti hanno eseguito delle prove di 60 metri dal blocco di parte ...La FIDAL – Federazione Italiana di atletica leggera – ha scelto la città di Milazzo come sede per ospitare la prima prova del Campionato Italiano di marcia a squadre 2023. La gara si svolgerà il pross ...