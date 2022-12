Acconciature Capodanno 2023 | pettinature fai da te per l’ultimo dell’anno

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Bellissime, d’effetto e…last minute. Ledisi realizzano il pochissimo tempo. E si trasformano nel tocco finale da dare al look dopo aver meticolosamente studiato le unghie per l’ultimo dell’anno e il make up in abbinamento.adatte a resistere ai balli del 31 dicemebre, ai brindisi e agli abbracci di auguri. Ecco perché la soluzione migliore è affidarsi adraccolte, da stringere con forcine ed elastici e completare con un tocco di spray fissante. L’alternativa? Sorprendere attraverso la semplicità. Quella di un’acconciatura percon accessori gioiello o con di una semplice coda bassa. Imaxtree, Dior Per seguire le tendenze dell’anno, poi, basterà giocare con effetto lucido e wet. Da ottenere ...

Io Donna

Quali sono le preferenze dei modenesi per quanto riguardae cura della persona per le festività e in vista del cenone diA rivelarlo è l'indagine di Immagine e Benessere Confesercenti Modena su un centinaio di imprese del settore, tra ...per: quattro idee last minute Raccolti, sciolti e leggermente mossi oppure con sfavillanti accessori Per le feste di fine anno c'è solo l'imbarazzo della scelta quando si è ... Acconciature per Capodanno: quattro idee last minute A rivelarlo è l'indagine di Immagine e Benessere Confesercenti Modena su un centinaio di imprese del settore, tra acconciatori e centri estetici ...Quando si tratta della notte del 31 dicembre, l'obiettivo è chiaro: brillare, a partire dalle unghie per Capodanno. Piccoli capolavori a base di glitter, strass e brillantini, da portare sulla nail-ar ...