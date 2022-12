(Di giovedì 29 dicembre 2022) La telefonata partita da Milano e arrivata a Bahia Blanca è stata entusiasta, squillante, perfino emotiva: una chiamata alle armi vecchio stile, ma non servivano particolari parole per motivare questo ...

La Gazzetta dello Sport

All'tutti sanno poi che le possibilità di rimonta passano soprattutto dalla riconnessione della Lu - La sulle vecchie frequenze: sul lungo periodo, la coppia titolare non potrà che essere ...Va più o meno sempre allo stesso modo. Quando in casac'è aria di- Lukaku è l'uomo più atteso alla ripresa del campionato, Lautaro il campione del mondo che tornerà carico a Milano - Dzeko si fa vedere. Non vi sarete dimenticati di me, vero ... Inter, c'è la LuLa per Spalletti: così Inzaghi sfida il Napoli 'Vivemos um retrocesso político, o maior desde a redemocratização. Lembra o clima político às vésperas da posse de Juscelino Kubitschek, em 1955' ...'A Suprema Corte estaria emasculando o Legislativo e beneficiou Lula com seu ativismo político, segundo o artigo-editorial' ...