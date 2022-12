Calendario pentathlon 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nelilmoderno inizierà il percorso verso la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli ultimi con l’equitazione: la Finale della Coppa del Mondo di Ankara (Turchia) promuoverà il vincitore ai Giochi e ricalcherà la competizione olimpica di Parigi 2024, con il nuovo format di 90 minuti, già introdotto nella stagione 2022. La competizione principale della prossima stagione saranno però i Mondiali di Bath (Gran Bretagna) ad agosto, con 3 posti in palio per i Giochi, mentre molti atleti punteranno ai Campionati Continentali nella speranza di assicurarsi l’ambito premio di un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024: saranno 8 i pass in palio ai Giochi Europei.MODERNO07-12 marzo: Coppa del Mondo Cairo (Egitto) 11-16 aprile: Coppa del Mondo Ankara ...