Pronta la riforma delle pensioni per il 2023 Il piano del Governo Meloni | via i lavoratori con 41 anni di contributi senza limite di età

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Quota 41 non sarà soltanto l’ennesimo scivolo piazzato in Legge di Bilancio ma diventerà strutturale: ilsulladelper ilè stato illustrato dal sottosegretario leghista all’Economia Federico Freni.laper il: Quota 41 sarà strutturale “La scelta è chiara. Quota 41 è un metodo, non uno spot”, ha detto Freni durante l’intervista rilasciata a Il Messaggero. In questo modo, il politico della Lega ha confermato la linea dell’esecutivo, tratteggiando in modo quanto mai approssimativo la tabella di marcia dell’esecutivo. “Solo ragioni di costo hanno richiesto l’inserimento di un coefficiente anagrafico a 62 ...