LIVE Sci alpino | Gigante Semmering 2022 in DIRETTA | caldo e vento in Austria ma si gareggia Bassino e Brignone all’assalto del podio

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30 9.39: In totale sono quattro le vittorie di Shiffrin a, con la nativa di Vail che riuscì nel 2016 a realizzare una clamorosa tripletta. In questa stagione, però, Shiffrin sembra essere meno dominante nelle discipline tecniche, in particolare indove sembrano essere altre al momento le favorite. 9.36: Le notizie che arrivano danon sono particolarmente confortanti. Gli organizzatori hanno bagnato la pista e gettato sale a causa delle temperature calde e in alto c’è un po’ dima la gara si disputerà regolarmente 9.33: Sulle neviche ...