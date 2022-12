Si finge malato e truffa suore e preti per un totale di 500mila euro

Fanpage.it

... unitamente ad un complice che siaddetto al controllo dell'impianto idrico, paventano alla ... spacciandosi per un parente gravementebisognoso di cure mediche costose (negli ultimi anni ...'Lo Stato non è stupido, peròdi ignorarlo, perché altrimenti dovrebbe fare in modo che le ... Ci vuole pochissimo per cambiare il calcio, visto che èovunque', ha sottolineato il ... Finge di essere malato e truffa suore e preti per un totale di 500mila ... Dalla prima truffa nel 2018 è arrivato ad accumulare 500mila euro: a processo il 33enne che fingeva di essere malato per ricevere soldi da preti e suore ...Dipendente di una Rsa dichiara di non poter rispettare i turni. L’azienda la scopre e la licenzia. Impugna tutto e la questione viene decisa in tribunale ...