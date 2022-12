È morto Franco Frattini | l’ex ministro aveva 65 anni

(Di sabato 24 dicembre 2022) Èa Roma. Era malato da tempo.65è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 col PdL. Ha ricoperto le cariche didegli esteri nei governi Berlusconi II (2002-2004) e Berlusconi IV (2008-2011) e commissario europeo per la giustizia nella commissione Barroso I (2004-2008). Dal 14 gennaio scorso era presidente del Consiglio di Stato.

Corriere della Sera

E'a RomaFrattini. Era malato da tempo. Aveva 65 anni. Frattini è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 col PdL. Ha ricoperto le cariche di ...FRATTINI PRESIDENTE CONSIGLIO DI STATO Morto Franco Frattini, ex ministro con Berlusconi A 65 anni è morto Franco Frattini, presidente del consiglio di Stato e ministro degli esteri e della funzione pubblica in due governi Berlusconi. Era stato anche commissario ...Il politico è stato anche commissario europeo per la giustizia nella commissione Barroso I (2004-2008). Aveva 65 anni ...