Inchiesta Plusvalenze | la Procura FIGC ha proposto il ricorso per revocazione per 9 club e 52 dirigenti

Adnkronos

Ma l'operazione Osimhen nulla c'entra con la Juve e quindi con l'Prisma, rimane quindi al ... il procuratore ha riscontrato nelle carte della Procura di Torino delle nuove, che ...Cosa che è avvenuta, a norma dell'articolo 63 del cgs, coinvolgendo società citate nell'penale come interessate dal domino, tra le quali non c'è il Napoli. Nel frattempo, la ... Inchiesta plusvalenze Juve, procura Figc riapre il caso Il giornalista del Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un messaggio sui social attaccando in modo duro la Juventus, al centro di una inchiesta giudiziaria che ... quello che concerne la vicenda legata ...La Procura della Federcalcio riapre il processo plusvalenze. Sulla base dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva, è stata notificata alle parti la richiesta di ...