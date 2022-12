Portogallo | si insiste per Mourinho… ma spunta anche un’alternativa

TUTTO mercato WEB

Ilper José Mourinho . A pochi giorni dalla fine del rapporto con Fernando Santos, la Federazione sta vagliando le varie possibilità per sostituire il Ct (vincitore di Euro 2016 e ...... c ome abbiamo sottolineato questa mattina : 'El Paìse ricorda che la Spagna ha il primato ... Seguono Inghilterra (63,58%) e(60,77%). L'Argentina è settima con il 57,98% e la ... Roma, il Portogallo insiste per Mourinho: chiesta una decisione in tempi rapidi al tecnico Il Portogallo insiste per l'ingaggio di José Mourinho come nuovo ct della nazionale. In caso di sì, servirebbe trovare una soluzione con la Roma ...La federcalcio del Portogallo insiste per avere José Mourinho come prossimo ct al posto di Fernando Santos. Lo "Special One" dovrebbe ...