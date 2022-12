Expo 2030 | Mattarella | ' impegnati per successo candidatura Roma' **

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), 21 dic. (Adnkronos) - "Il contesto dei grandi negoziati internazionali cui partecipiamo ci vedrà, come sempre,in modo intelligente e assiduo. Non ci manca certamente la capacità di fare coincidere l'interesse nazionale con quello più ampio del progresso dell'intera comunità internazionale. Una capacità di dialogo preziosa nelle occasioni in cui il nostro Paese si propone come teatro di eventi internazionali. È il caso delladiper l'Expo". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato alla quindicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori italiani.

Il Sole 24 ORE

Giubileo egrandi occasioni 'Dobbiamo remare tutti insieme per far vincere la candidatura di Roma, di cui beneficerà tutto il Lazio, all'. E prima del, l'anno santo 2025. Nel Giubileo, ...... e dal Giubileo, esortandoli ad avere ambizioni e visioni in vista dell'. Questo processo si riverbera naturalmente sull' immagine e sulla crescita del Paese. 'Occorre - sostiene Ercole P. ... Da Expo 2030 11mila nuove imprese e 300mila posti Riascolta Roma Expo 2030: la proposta della Capitale contro Riad di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.I dettagli del documento del comitato promotore che stima il valore dell'operazione a 50,6 miliardi: sfida non solo per Roma ma per l'Italia ...