Qatar 2022 | la Budweiser “prepara” la festa all’Argentina | dal Qatar arrivano i fusti di birra invenduti

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tutta l’Argentina sia festeggiare la vittoria del Mondiale di, e lo farà a base di. Poche ore prima dell’inizio della competizione infatti era stato deciso di spostare in zone meno frequentate i punti in cui si poteva vendere la(per venire incontro alle leggi contro l’alcol del paese del Golfo Persico), e qui la, sponsor proprio del Mondiale, si è trovata di fronte a parecchi problemi. Ciò detto, è logico come molta della tantissimata per venire incontro alle richieste dei tifosi è rimasta invenduta. Così, un mese fa alla CNN, l’azienda aveva avuto un’idea interessante: tutti inon utilizzati a causa delle restrizioni sarebbero stati inviati nel paese ...

La Gazzetta dello Sport

I regolamenti delinfatti vietavano scenari simili: in occasione del Mondiale , le autorità locali avevano imposto un 'dress code' ad hoc per uomini e donne, con rigide norme da rispettare come,..."La signora Kaili non ha mai ammesso di aver chiesto al padre di trasferire il denaro" ritrovato a casa sua "per nasconderlo" : lo ha dichiarato al sito di Kathimerini l'avvocato dell'ex ... Le pagelle di Qatar 2022: Argentina, cavalcata da 9. Nessuno peggio della Germania: 4 Lo scandalo dei fondi del Qatar investe il parlamento europeo e riguarda in particolare l’Italia. E poi: la mancanza di forza lavoro e la risorsa trascurata dell’immigrazione; infine, un classico dell ...Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Lionel Messi da record anche su Instagram. La foto festante con la Coppa del Mondo, pubblicata sul suo profilo, ha ottenuto il maggior numero di "like" mai ...