Guai in casa Pregliasco. Il post velenoso della compagna dopo che lui si è candidato col Pd

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Bufera in arrivo in. L'intenzione di Fabrizio, il virologo, di correre con il Pd alle prossime Regionali lombarde non sarebbe proprio andata giù alla. Almeno a giudicare da un lungoche lei ha scritto ieri su Facebook. Nello stesso giorno in cui il Corrieresera aveva dato spazio alla "discesa in campo" di. Le parole di Carolina Pellegrini sono eloquenti: "Oggi scrivere qualcosa che abbia un senso compiuto per me è complicato. È complicato per mille ragioni. Persino per una come me che nell'immaginario ha le spalle larghe. Le spalle larghe le ho. Anche solo a guardarmi fisicamente ci sta. Ma il cuore e la ragione hanno dei contraccolpi significativi. La politica è stata per me una parte significativamia vita. E ...