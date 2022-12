Gf Vip | Tommaso Zorzi ha un nuovo amore? Ecco di chi si tratta secondo The Pipol

(Di martedì 20 dicembre 2022)è stato avvistato nella discoteca Armani, a Milano, in compagnia di quello che parrebbe essere il suofidanzato. Sidi Edoardo Marchiorello, giovane imprenditore impegnato nelle società familiari e socio del famoso ristorante “Mulino a Vino” a Manhattan., uscito allo scoperto con il presuntoflirt, avrebbe però attirato su di sé numerose critiche. Questo è quanto sottolineato da TheGossip, che ha rilevato come i sostenitori del conduttore e quelli della coppia/Stanzani abbiano percepito una mancanza di delicatezza del primo nei confronti dell’ex. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha difatti chiuso solo poco fa la relazione, durata più di un anno, con il ballerino di Amici 21 ...

Fanpage.it

... Antonino, Oriana e Sarah Ventiquattresima puntata per ' Grande Fratello', il reality di ... Andrea Maestrelli, di professione modello, nipote del grandeMaestrelli, allenatore della Lazio, ...... successo per la prima edizione Leggi Anche 'Grande Fratello7', le puntate in pillole Si parte ... Andrea Maestrelli, di professione modello, nipote del grandeMaestrelli, allenatore della ... Andrea Maestrelli è un nuovo concorrente del GF Vip, Nicole Murgia ... Da qualche mese la storia d'amore tra l'influencer Tommaso Zorzi e il ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, è giunta al capolinea. L'ex gieffino però, avrebbe già ...Secondo gli ultimi pettegolezzi, Tommaso Zorzi avrebbe un nuovo fidanzato dopo la fine della storia con Stanzani: ecco chi sarebbe.