Ora che l'ex moglieè stata condannata per diffamazione e che i due si sono accordati , i fan sperano però di poterlo rivedere nei panni di Jack Sparrow . Ma è davvero possibile Dal lato ...risarcirà Johnny Depp con un milione di dollari: la cifra verrà devoluta in beneficenza Accordo raggiunto trae Johnny Depp. L'attrice dovrà risarcire l'ex marito per ... Amber Heard pagherà a Johnny Depp un milione di dollari L'attrice ha deciso di risarcire l'ex marito, che nel 2018 le fece causa per diffamazione, ma specifica che non si tratta di un «atto di concessione», ma di una scelta maturata «dopo aver perso fiduci ...In base all'accordo raggiunto tra Amber Heard e Johnny Depp l'attrice di 'Aquaman' risarcirà l'ex marito per un milione di dollari che lui donerà in beneficenza. Lo ha appreso il sito di… Leggi ...