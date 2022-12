VIDEO Meloni rende omaggio a Mihajlovic | “Era un combattente”

Corriere

E' il motivo per cui vale la pena di ringraziarlo', ha concluso. E stasera a Bologna la ... Mihajlovic cittadino onorario di Bologna: le sue parole alla città -L'annuncio shock di Sinisa ...Nelafferma tra l'altro: "Sono cintura nera di alberi di Natale, ma quest'anno divento presepista perche' nelle scuole dicono che con il presepe si offendono altre cultutre. Come fa a ... Bologna, il video della Street rave parade contro il governo Meloni Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La politica debutterà in televisione da Presidente del Consiglio in uno speciale Porta a Porta nell’access time di Rai 1, in onda mercoledì al posto di Soliti I ...