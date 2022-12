Manovra | tassi mutui potranno tornare da variabili a fissi Dalle pensioni al Superbonus fino al Reddito di cittadinanza | le novità

La Difesa del Popolo

Stringenti, oltretutto, come ha mostrato l'iter da stop - and - go su commissione della. In ... La prima contro la decisione della Bce di alzare ie dar vita al QT da marzo, la seconda ......Fratelli d'Italia aveva mostrato perplessità per la recente decisione della Bce di alzare i... Perché i governi possono anche fare la miglioredel mondo, ma se poi arrivano scelte che ... manovra sui tassi. Stiamo vivendo un’inflazione da eccesso di Le famiglie che hanno mutui fino a 200 mila euro per l’acquisto della prima casa e un Isee inferiore a 35 mila euro, potranno ottenere un cambio del tasso da variabile a fisso.Polemica in Commissione bilancio con Pd, Avs e Iv-Azione che hanno lasciato l'aula nella seduta sugli emendamenti alla Legge di Bilancio ...