Bonus asilo nido 2023 | come funziona la domanda e chi può richiederlo

Leggi su inews24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) . La misura è stata confermata in toto dal governo Il regalo di Natale per milioni di famiglie italiane è arrivato in anticipo. Nelle ultime ore infatti è arrivata la conferma ufficiale: il governo Meloni ha deciso la proroga anche per ildel L'articolo proviene da Inews24.it.