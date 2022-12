Lotito | ' Mihajlovic e Vialli | troppe malattie tra i giocatori Bisogna approfondire'

Sport Mediaset

ROMA - Il mondo del calcio piange e ricorda Sinisa, morto a soli 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta contro cui combatteva da due anni e mezzo. In tanti hanno voluto dargli l'ultimo saluto a Roma , dove è stata allestita la ...Nella camera ardente al Campidoglio per salutare, il presidente della Lazio Claudioha consegnato ai figli del serbo le maglie della Lazio: "Il ricordo che ho è di un grande amico, di un grande uomo e di un grande padre dice il ... Lotito rende omaggio a Mihajlovic e cita Vialli: "Troppe malattie, approfondire" - Sportmediaset Il presidente della Lazio commosso in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente per l'ex biancoceleste prematuramente scomparso: "Grande uomo, esempio di dignità e forza" ...All'uscita dalla camera ardente di Sinisa Mihajlovic, Claudio Lotito ha parlato delle numerose malattie che colpiscono personaggi del mondo del calcio, citando Gianluca Vialli ...