LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | inizia la seconda manche! Attesa per i due azzurri

OA Sport

12:53 E' il momento di Lara Colturi. 12:46 Con il pettorale numero 53 Lara Colturi farà il suo esordio in un SuperG di Coppa del Mondo. Seguiremo anche la sciatrice naturalizzata albanese prima di ...11.32 Si chiude qui, dunque, la prima manche del gigante. Zan Kranjec domina la scena. Marco Odermatt nono proverà la rimonta nella seconda manche. Per l'Italia solo due qualificati alla seconda ... LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: magia di Federico Pellegrino che vince davanti a Klaebo LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE 11.32 Si chiude qui, dunque, la prima manche del gigante. Za ...SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il primo gigante maschile in Alta Badia e il Super G femminile di Sankt Moritz. La Coppa del Mondo uomini resta in Italia ...