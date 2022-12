In migliaia in fila per l' omaggio a Sinisa   Meloni | Il suo coraggio insegna  

(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - Sono statele persone inin Campidoglio, a Roma, per la camera ardente diMihajlovic, l'ex calciatore e allenatore morto due giorni fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Molti i tifosi di Lazio e Bologna presenti che stanno entrando nella Sala della Protomoteca. Sul feretro diè stata appoggiata poco fa una sciarpa del Bologna calcio. Presenti in prima- oltre all'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato - la moglie dell'ex calciatore, Arianna Rapaccioni, la figlia, il figlio, il fratello e la mamma di Mihajlovic.: "La vita è una battaglia e devi saperla combattere" Anche Giorgia, nel pomeriggio, è arrivata in Campidoglio per rendere...

Già prima delle 10, orario di apertura, erano numerose le persone in fila per dare l'ultimo saluto. Il ricordo di La Russa, Spalletti e il pianto di Lotito. Domani i funerali nella Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri.