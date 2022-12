Rimane vivo il ricordo del professore Lo Cicero | una targa in sua memoria

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ieri sera presso il Liceo Basile-D’Aleo è andata in scena la “Notte del Liceo” e ad inaugurare l’evento è stata l’intitolazione del laboratorio scientifico alLo, ex docente di matematica e fisica presso il liceo monrealese scomparso all’età di 62 anni nel 2020. Durante la cerimonia erano presenti i familiari, gli amici di lunga data, i colleghi del Liceo, il sindaco Alberto Arcidiacono, il vescovo monsignor Gualtiero Isacchi, la preside Loredana Lauricella, la rappresentante dei genitori del liceo Paola Naimi ed ex alunni, a dimostrazione delche ilha lasciato in ognuno di loro durante i tanti anni di insegnamento presso il liceo monrealese. Tra gli interventi più toccanti quelli tenuti dallassa Giusi Madonia, ex collega ed amica del ...